Como acontece com muitos portugueses, o futebol devolve-me o meu pai. A última conversa que tivemos foi sobre o Figo – “Está velho”, riu-se o homem de 81 anos deitado numa cama de hospital. Imagino o que diria de Ronaldo. Segundo o meu pai, há que ter sempre cuidado com a Alemanha. Uma vez, no Estádio Nacional, a equipa alemã entrou para aquecer e o público começou a vaiá-los, mas eles não ligaram: fizeram um cí...