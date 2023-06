A série ‘A Família Bellamy’ deliciou gerações de espectadores desde há cinquenta anos. Era sobre uma grande casa, com o pessoal doméstico a trabalhar em baixo e a família próspera a viver em cima, mas todos tinham o seu protagonismo e fruíam, consoante as posses, as suas aventuras e desventuras pessoais no seio da grande mansão.









Ver comentários