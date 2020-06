Turbulência em pleno voo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sonolência, turbulência, dormência. Ânsia, angústia, irritabilidade. Estamos como os bebés, com os sonos trocados. A picardia entre o presidente da câmara de Ovar e o de Lisboa era desnecessária. O presidente da câmara de Ovar é também número 2 do PSD, Medina está umbilicalmente ligado ao governo.Pelo penteado e pela pose marialva, Salvador Malheiro parece um irmão extraviado do mais famoso clã...