Um mundo sem Woody

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No conto "A minha guerra com as máquinas", teve problemas com uma torradeira. Foi o início de um conflito com tudo quanto era traquitana. Termina com o pobre entrando num elevador, e este a rosnar: "Olha lá, meu, fostes tu quem bateu na torradeira?"‘Bananas’ passa-se na América Latina. Um locutor da CNN da época fala para a câmara, nas escadarias do palácio presidencial: "Vai ser emocionante, senhores telespectadores. Dentro ... < br />