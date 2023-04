A nossa Érica merece uma estátua. Nem tem de ser em Azeitão, onde mora, ou no Algarve, de onde quase partiu para a última morada. Pode ser em qualquer outra parte do país.



Érica é a melhor notícia que tivemos nos últimos tempos, inclusive para os partidos. O PS anda nas ruas da amargura com os inquéritos à TAP, o PSD vai meio náufrago, sempre quase lá mas sempre ainda curto.