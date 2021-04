Em fevereiro de 2011, Noronha de Nascimento, à porta do Supremo, ameaçou Carlos Alexandre que se não destruísse as escutas de Sócrates seria perseguido disciplinarmente.



Da Face Oculta passamos para Henrique Gaspar, o seu sucessor, que em entrevista ao ‘Expresso’, no final de 2018, disse que o Tribunal Central devia ser extinto. Agora, foi Joaquim Piçarra, atual presidente do Supremo, que defende exatamente o mesmo.