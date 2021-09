Diz a Justiça que é homicídio qualificado. Pode dar 25 anos de cadeia, a pena máxima em Portugal. Ninguém discute os factos: Tiago matou, confessa-o, as provas não deixam dúvidas.A dúvida está mesmo no raio dos pormenores. Aqueles que levaram Tiago a fazer o que fez. A ausência de respostas da polícia, as instituições que falharam, os professores que valorizaram as notas em detrimento da ausência de afetos que estavam presos no olhar daquela criança.