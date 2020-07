Rangel foi o único juiz, em mais de quatro dezenas, que deu razão a José Sócrates, quando ainda estava na Relação de Lisboa. Sem discutir a prova, o magistrado abriu o processo ao ex-primeiro ministro, deu cabo do segredo do Ministério Público e escancarou portas a que o processo deixasse de ser urgente. Não mexeu no essencial, mas comprometeu o andamento da Justiça.