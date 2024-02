As recentes declarações de Ferro Rodrigues - que exigiu a intervenção urgente de Marcelo Rebelo de Sousa para domesticar o Ministério Público - são um prenúncio. Como foram as declarações de Pedro Calado, o ex-autarca da Madeira que, mesmo tendo estado 22 dias à espera de conhecer a medida de coação, elogiou o papel do juiz que o libertou.









