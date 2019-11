As férias da viúva

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Afinal foi Luís Grilo, antes de morrer, quem mudou o colchão da cama que a PJ nunca encontrou.Diz também Rosa, mais de um ano depois do crime e seis meses depois de ter lido a acusação pública, que foi o marido quem decidiu alterar o quarto, dias antes de ser assassinado pelos angolanos. Rosa desmente o filho - que viu a cama do pai feita no dia em que desapareceu - e garante que nada tinha a ganhar com a morte do triatleta.< br />