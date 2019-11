Os cadáveres e o milagre da multiplicação

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Com as vestes do Estado Novo, Carlos Pinto de Abreu, um ilustre advogado que chegou a dirigente da Ordem, pediu a detenção dos jornalistas que à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal noticiavam o interrogatório de Carlos Santos Silva. Qual Salazar renascido, o digníssimo causídico recuou há 52 anos e tentou repetir a História.Se omitirmos que houve 700 mortes, pensou o outro nos idos anos 60, os portugueses ... < br />