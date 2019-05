Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na homenagem que o mundo do futebol lhe prestou em 2001, no La Bombonera, Diego Armando Maradona - possivelmente o melhor jogador de futebol de sempre e um dos seus piores produtos fora dos relvados - fez mea culpa, reconheceu os seus erros pessoais mas pediu que o futebol/jogo não fosse questionado, usando a famosa frase "…la pelota no mancha" que os adeptos gostam de invocar quando alguém fala no pântano fedorento em que o futebol se transformou.É verdade,... < br />