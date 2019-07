Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Que as pessoas não são números e a vida não cabe numa folha de excel é algo tão evidente que mal se percebe da necessidade de o dizer, quanto mais escrevê-lo em espaço público, mas a realidade, por vezes, obriga a reafirmar o óbvio. Vem isto a propósito da importância desmedida que tem vindo a ser dada às estatísticas, transformando um instrumento acessório no Alfa e no Ómega da nossa administraç... < br />