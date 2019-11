Criminosos sem honra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um criminoso é um criminoso, mas nem todos se comportam perante as autoridades, as vítimas e a sociedade da mesma forma e merecem da parte destes o mesmo olhar, sendo certo que a todos deve ser propiciado o direito a uma defesa justa.Alguns assumem desde o início a sua responsabilidade e aceitam a punição que a lei e a sociedade lhes impõem pelos seus actos, sendo merecedores do respeito de quem com eles lida. Outros optam pela garantia constitucional ... < br />