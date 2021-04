Fernando Medina não teve de esperar muito pela desforra. Depois de o PS ter chamado Carlos Moedas à comissão de inquérito ao Novo Banco para tentar colar o candidato do PSD a Lisboa às trafulhices do GES, eis que as suspeitas de corrupção caem como uma bomba sobre a Câmara de Lisboa liderada pelos socialistas. As buscas da PJ na CML podem ter provocado mais danos à campanha do PS do que tudo o mais que o PSD diga até à...