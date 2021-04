Quando uma equipa perde um jogo, atira as culpas à Covid, ao árbitro, aos jornalistas. Enfim, a todos menos a ela. Por definição, os chamados grandes não perdem, são roubados. No final do jogo, Sérgio Conceição entra pelo campo e destila raiva na cara do árbitro. Chama-se a isto, segundo Pinto da Costa, direito à indignação. A indignação tem um sentido muito lato, incluindo dar uns tabefes ...