A reação rancorosa de Rui Rio à tal "entrevista rasteira" - como ele classificou - de António Costa foi bastante elucidativa de como o barco social-democrata vai à deriva.Quem com ferros mata, com ferros morre, disse Rio para justificar a solução do PSD para os Açores. Rio afirmou que Costa provou do seu próprio veneno porque aquilo que aconteceu nos Açores foi o mesmo que o primeiro-ministro protagonizou para o paí...