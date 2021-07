Estilhaços políticos

Longe vão os tempos em que ser presidente do Benfica oferecia imunidade - ou impunidade - aos seus detentores enquanto não deixassem o cargo. É bom sublinhar que, tirando as exceções, normalmente, a questão nem se colocava. Luís Filipe Vieira entrou irremediavelmente em declínio.É certo que há ainda um longo caminho a percorrer até se concluir da sua culpa ou inocência, talvez um caminho mais longo do que o seu mandato, mas, por isso mesmo, Vieira já não tem condições para continuar. Ele próprio disse recentemente que se demitiria no dia em que houvesse suspeitas de atos ilícitos no Benfica. Será que vai cumprir a palavra? A ver vamos.