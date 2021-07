Há quem diga em tom de crítica que, se não fôssemos um país tão pacífico, isto já teria dado bordoada. Como em Paris esta semana, quando uma manifestação contra as medidas do governo para combater a pandemia acabou em confrontos. A violência não é a solução dos sábios e só serve aos populistas radicais, mas, realmente, há medidas em Portugal que apetece dizer que isto só ao estalo. Como esta de pôr os donos dos restaurantes a fazer testes aos clientes, ou aquela de impor um cerco a Lisboa. A desorientação é total. Temos um governo em fim de ciclo que deixa cada vez mais destroços pelo caminho.Entretanto, noutra frente, assistimos à justiça espetáculo, sem a sobriedade e a ética que se lhe exige. E a ministra não sabe o que fazer ao Tribunal Central de Investigação Criminal, senão despejar lá mais juízes para dissolver os excessos. O Ministério Público pede a absolvição do ex-ministro que acusou. Desculpe lá qualquer coisinha. O presidente do Benfica vai detido ao juiz numa aparatosa caravana de carros e motos. E fica três dias na prisão para ser ouvido. O juiz estava ocupado? As provas eram fracas? É preciso montar o espetáculo para descredibilizar a defesa? Como diria Vieira: que passou-se?