Abriu a época da caça… ao voto e há coisas que nunca mudam. Em campanha promete-se tudo e mais qualquer coisinha. Com as sondagens renhidas em Coimbra, o PSD lembrou-se de propor a deslocalização do Tribunal Constitucional para a cidade dos estudantes, o que os juízes da instituição consideraram desprestigiante.