Ainda os ânimos não tinham esfriado com a derrota do PS em Lisboa e já António Costa via os ministros retomarem as trapalhadas normais no seu Governo. A semana não lhe podia ter corrido pior. Pedro Nuno Santos, aproveitando o momento de fragilidade de Costa, lançou um ataque feroz ao colega João Leão, a propósito da demissão do presidente da CP.