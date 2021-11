António Costa pôs as cartas na mesa: ou ganha as eleições ou vai-se embora. Pretendeu assim colocar pressão sobre os eleitores, forçando o voto útil no PS. Mas Costa não finge que as convicções são mais fortes do que o poder e, esgotada a aliança à esquerda, já admite dialogar com o PSD. E esse foi sempre o sonho de Rui Rio, que nunca incomodou muito o Governo, abdicando até dos debates quinzenais.