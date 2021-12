O processo de elaboração das listas de deputados do PSD - e do BE e, porventura, de todos os partidos - revela alheamento em relação aos portugueses.O critério tem mais a ver com a lealdade ao líder e menos com a qualidade dos nomes ou o interesse das populações representadas pelos deputados. Resume-se, portanto, a isto: quem não apoia o líder é descartado.