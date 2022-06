O Governo de maioria absoluta do PS mais parece um executivo em final de mandato, envolvido em polémicas e com ministros fragilizados.



É verdade que Marta Temido não chegou agora ao Ministério da Saúde, mas a maioria absoluta reforçou-lhe, como a todo o Governo, a legitimidade. E, no entanto, as polémicas são mais que muitas e o caos nos hospitais absolutamente desastroso.









