A política é feita de gestos simbólicos, de perceções subliminares, de uma frase ‘inocente’ deixada cair no momento certo. Carlos Moedas juntou-se a Pedro Nuno Santos num ato público, cumprimentando-o com um "olá, Pedro" isento de cerimónia e declarou-o um dos intérpretes do "futuro da política".



O ministro que se tornou a maior pedra no sapato de António Costa merece o elogio do presidente da Câmara de Lisboa.









