No final de um ano de inflação galopante, António Costa surpreende com um presente de Natal de 240 euros para os mais desfavorecidos.



Um apoio extraordinário aplaudido por alguns, mas que outros dirão não ser mais do que a sua obrigação, pois é normal que um Governo tão preocupado em cobrar ‘windfall taxes’ às petrolíferas e supermercados também devolva ao povo os lucros inesperados que teve com a inflação.









