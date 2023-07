As eleições espanholas mostraram que a aproximação aos extremos queima os moderados. No fim do dia, os eleitores rejeitam tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda. Isto, claro está, numa análise simplificada de uma realidade complicada. No lado de cá da fronteira, políticos e analistas esforçam-se em transportar para Portugal o que aconteceu em Espanha, mas, lá está, são realidades diferentes.









