A ameaça interna

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

António Costa resolveu sem grandes sobressaltos a aprovação do Orçamento. Falta agora saber o que vai resolver Centeno sobre o seu próprio futuro.De ministro trapalhão que entrou no Governo sem jeito para a política a Ronaldo das Finanças foi um ápice em que o campeão da carga fiscal, o mágico das cativações, se tornou o ministro mais popular do Governo. Parece um contrassenso, mas os tempos de ... < br />