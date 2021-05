Sobre a batalha campal na festa do Sporting e o desrespeito total pelas regras da pandemia, o presidente da câmara admite que as coisas não correram bem, mas lava daí as mãos, porque, como disse em comunicado anterior, não vigora hoje qualquer limitação à circulação de pessoas em espaço público. Acrescentou, aliás, que a aglomeração espontânea de pessoas colocava um desafio ao clube,...