Ainda a poeira da polémica decisão do arrendamento coercivo não tinha assentado e já a ministra da Habitação atirava para cima da mesa a não menos controversa decisão de congelar as rendas antigas.



Marina Gonçalves - para quem não sabe, é a nova ministra - apresenta ideias de arrepiar qualquer liberal defensor do direito de propriedade.









