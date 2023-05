Tantas vezes Marcelo ameaçou com a dissolução sem que nada acontecesse que a ameaça perdeu validade. Não que o Presidente não possa vir a carregar mesmo no botão atómico um dia mais tarde, mas no atual momento político era óbvio que não o podia fazer. António Costa percebeu isso, tal como percebeu que a sua autoridade estava seriamente ameaçada se deixasse cair mais um ministro do seu frágil Governo.









Ver comentários