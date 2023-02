As novas suspeitas de que a privatização da TAP, em 2015, terá sido paga por David Neeleman com dinheiro da própria companhia é mais uma acha para a fogueira da empresa que tem consumido tantos milhares de euros do erário público e que, desta vez, chamusca o PSD. Os escandalosos prémios e bónus oferecidos pela atual administração vão ser alvo de uma comissão de inquérito parlamentar, a mesma que não foi alargada a outras épocas para proteger a reputação da TAP.









Ver comentários