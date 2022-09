O tema do funeral da rainha é tão oportuno que o Governo decretou três dias de luto. Foi um bocado excessivo, mas pronto, também ninguém se queixou e há que esquecer as tristezas caseiras, como é o caso dos pensionistas endrominados com a “ajuda” que é só um adiantamento que os vai penalizar.



O logro foi tão flagrante que António Costa teve de inverter a narrativa com um apelo que raiou a chantagem emocional ao fazer um paralelo com os sacrifícios exigidos pela pandemia.









