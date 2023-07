O relatório preliminar da comissão de inquérito à TAP já deu para tudo, até para o Presidente da República, acabado de sair do hospital, gracejar que não o iria ler de imediato para não agravar a sua tensão, não fosse ter de entrar outra vez pela mesma porta das urgências. Quem tenha ouvido as conclusões redigidas por uma socialista terá ficado a pensar para que terá servido afinal as dezenas de horas de reuniões da comissão parlamentar.









