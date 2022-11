Ao inevitável desfecho do caso do secretário de Estado Adjunto seguiu-se, no mesmo dia, um novo caso. O antigo governador do Banco de Portugal acusou o primeiro-ministro de ter tentado condicioná-lo para manter Isabel dos Santos no banco BIC.



A torrente de casos enredando os socialistas em situações de ética duvidosa, quando não ilegais, obrigam António Costa a estar sempre a reagir, perdendo a capacidade de liderar a iniciativa política.









Ver comentários