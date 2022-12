Primeiro foi a entrevista a Ronaldo, que o atirou para as primeiras páginas do Mundo inteiro; depois foi despedido; depois foi a polémica sobre o que disse, ou não, CR7, que o levou a ficar no banco de castigo - supostamente; depois o debate sobre se a Seleção jogou melhor por não ter Ronaldo. E Ronaldo ameaçou ir embora?









