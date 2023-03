Semana de subida de juros pelo BCE, de crise nas bolsas com as dificuldades do Credit Suisse e de António Costa a anunciar em conferência de imprensa o lado popular do famigerado plano Mais Habitação, aquele que consiste em dar dinheiro às famílias.



O resto – aquilo que levou Luís Montenegro a dizer que este é o Governo mais comunista que já houve em Portugal desde a Revolução de Abril – logo se vê.









Ver comentários