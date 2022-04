Da passagem de Guterres por Moscovo talvez não fique na memória mais do que a imagem do secretário-geral da ONU relegado para o fundo daquela mesa patética, no lado oposto ao de um Putin entrincheirado no seu canto. Já a presença de Guterres em Kiev não será tão esquecida. Foi entre prédios destruídos que exigiu a colaboração de Moscovo com a investigação do Tribunal Penal Internacional sobre crimes de guerra.









Ver comentários