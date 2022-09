Numa economia asfixiada pelos impostos como está a nossa, eis que aparece um ministro com a proposta sensata de se baixar o IRC, sugerindo que isso iria acontecer para ajudar as empresas. Mas a proposta de Costa Silva foi de imediato negada pelo ministro das Finanças, o qual deu a entender que tal não estava no seu horizonte e que, quando muito, poderia ser ponderado pelos parceiros sociais.