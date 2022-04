É penoso ver Rui Rio e o PSD serem desconsiderados num debate tão importante como o do Programa do Governo. Quando o presidente do PSD questionou o primeiro-ministro sobre a situação da TAP ou o preço dos combustíveis, Costa respondeu divertido que Rio parecia desejar uma segunda volta das eleições e que talvez fosse por isso que continuava a adiar as eleições internas do partido.