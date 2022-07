Chega ser inverosímil que um ministro anuncie uma obra estruturante para o País como se tratasse de um mero troço de autoestrada. E que o faça à revelia do primeiro-ministro. Até os ‘pedronunistas’ se confessaram incrédulos com a arrogância de um ministro que já achou por bem testar a paciência do chefe noutras ocasiões.









