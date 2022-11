A presença em peso de antigos e atual presidente do PSD no lançamento do livro de Carlos Costa colocou as denúncias do ex-governador do BdP no plano da luta política.



Aliás, quem ler o livro percebe que esta se instalara no BdP muito para além dos casos de Isabel dos Santos ou Banif. As pressões de António Costa, a confirmarem-se, são graves, mas desvalorizadas pela sensação de fazerem parte duma guerra partidária, como bem intuiu António Costa, que acusou Carlos Costa de montar uma operação política para o atacar.









Ver comentários