O Governo, e sobretudo o País, dispensavam uma história de espionagem e mistério numa altura em que todas as atenções devem estar centradas nas dificuldades levantadas pela crise económica e a sua inflação galopante. Que os tentáculos de Putin se estendem pela Europa, já sabíamos, se esses tentáculos chegaram ao conhecimento prévio do primeiro-ministro e do Presidente, isso já não é tão claro.