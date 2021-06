Passos Coelho disse esta semana, a propósito da decadência do SNS, que se o PS não quer reformar, terá de ser o PSD a apresentar reformas concretas. Numa só frase, o ex-líder do PSD denuncia o imobilismo do governo para resolver os problemas na saúde e critica a incapacidade crónica do seu partido para assumir o papel de líder da oposição.