Mal por mal, remodele-se

António Costa entrou no debate do estado da Nação sem contemplações e com uma lista de promessas para todos os gostos. Combater o trabalho precário, regulamentar o teletrabalho, reforçar o serviço nacional de saúde e as escolas públicas, de tudo um pouco prometeu o primeiro-ministro antes de se sentar a assistir de bancada à tíbia crítica de uma oposição sem ânimo nem ambição.Não é por acaso que a sondagem da Intercampus para o CM/CMTV revela esta semana um PS com 34,8%, face a um PSD com 23,4% das intenções de voto.