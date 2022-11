O silêncio ensurdecedor do adjunto do primeiro-ministro, que assinou um contrato ruinoso com uma empresa que só existe no papel, deixa-nos perplexos.



António Costa diz que não comenta casos de Justiça, o que se entende, porque, se o fizesse, começaria a faltar-lhe tempo para governar. Mas ao admitir o óbvio, que é um caso de Justiça, também admite que está a eximir-se da responsabilidade política.









Ver comentários