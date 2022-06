O apelo de António Costa para as empresas privadas aumentarem 20% os salários médios até 2026 teve a particularidade de ser considerado um exercício de hipocrisia.



Porque, embora seja pacífico que os salários deveriam ser aumentados, o apelo é do mesmo primeiro-ministro que sufocou as empresas com impostos, impedindo-as de se desenvolverem e, como tal, de poderem pagar mais aos seus trabalhadores.









