Já vão faltando argumentos credíveis a um primeiro-ministro desorientado com o Governo mergulhado em escândalos. O que interessa são as políticas e não quem as aplica, defende António Costa perante mais um caso e mais uma demissão.



Na pressa de decretar o "assunto encerrado" com umas nomeações e uma conferência de imprensa, o primeiro-ministro teve pouco cuidado nas escolhas.









