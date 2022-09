Esta semana, foram as buscas da PJ na Presidência do Conselho de Ministros e o caso do marido da ministra Ana Abrunhosa e a deputada que quis apagar a gravação da IL na comissão parlamentar.



Antes, foi a polémica por o ministro da Saúde ser casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Antes disso, a demissão da ministra da Saúde e a crise entre Pedro Nuno Santos e o primeiro-ministro por causa do novo aeroporto.









