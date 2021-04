Enquanto Sócrates cantava vitória, numa narrativa autista bastante evidente, já outros pediam a cabeça do juiz Ivo Rosa. A lei protege os juízes de serem penalizados pelas suas decisões, por mais absurdas que sejam, porque, se fossemos despedir um juiz sempre que uma qualquer petição o exigisse, em breve estaríamos com falta de magistrados nos tribunais. Acabava-se com a independência do poder judicial e dava-se uma machadada ...